NHKラジオ第2放送の「株式市況」（月～金曜、後5・0）が、27日の放送を最後に終了した。 【写真】NHK最古の番組がついに… 「株式市況」は、東京株式市場の各銘柄の終値を、男性アナウンサーの自動音声で読み上げる番組。1925年（大正14）3月23日放送開始で、日本最古の番組だった。 3波あるNHKの国内向けラジオ放送は「NHKAM」「NHKFM」の2波に再編される。NHKラジオ第2放送自体が、29日深夜で閉局。語学番