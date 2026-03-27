「こんなに食べたのに2000円もいかないのか」神保町での打ち合わせの帰りに、すずらん通りにある小諸そばに寄った。ついでに、ここで2000円分食べてこの連載のネタにしようという目論見もあった。ところが、食券機の前で立ち尽くしてしまう。かけそば410円、親子丼セット800円、天丼550円……。いくらそば屋とはいえ、この物価高の時代にひとつひとつのメニューが安すぎる。そばの二枚盛り（2人前）ですらプラス70円だ。◆思ったよ