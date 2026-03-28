去年、多数の死者を出したネパールの反政府デモで弾圧を止めず、参加者の殺害に関与したとして現地警察はオリ前首相を逮捕しました。【映像】去年9月の反政府デモの様子ネパールでは去年9月、SNS規制をきっかけに若者による反政府デモが広がり、警察の発砲などで70人以上が死亡、当時のオリ首相は辞任に追い込まれました。このデモへの対応をめぐり、警察は28日、オリ前首相とレカク前内務相を逮捕しました。現地メディア