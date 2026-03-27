俳優イ・サンボさんが急逝したと報じられた。イ・サンボさんの所属事務所であるコリアマネジメントグループ（KMG）は3月27日、「報道を受け、現在状況を把握している。事実関係を確認中だ」と伝えた。【写真】イ・サンボさんの麻薬濡れ衣事件とは『韓国日報』は同日、イ・サンボさんが26日に亡くなった状態で発見されたと報じた。家族からの通報を受け、現場に出動した警察が詳しい経緯を調査中だという。1981年生まれ、44歳のイ・