テレビアニメ『葬送のフリーレン』第3期【黄金郷編】が制作されることが決定し、2027年10月より日本テレビ系で放送されることが発表された。第3期【黄金郷編】は、原作コミックス第9巻収録の第81話から描かれる人気が高いエピソードで、あわせて物語のカギとなる新キャラクターの魔族“黄金郷のマハト”が描かれたティザービジュアルが解禁された。【画像】黄金郷のマハトと対峙へ！公開された『葬送のフリーレン』場面カット