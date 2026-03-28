カブスのニコ・ホーナー内野手（28）が6年総額1億4100万ドル（約226億円）の契約延長に合意したとスポーツ専門局「ESPN」電子版のジェフ・パッサン記者が報じた。この契約は二塁手としては史上4番目の大型契約となる。ホーナーは昨季、二塁手の中でファングラフスのWAR（勝利貢献度）でトップを記録し、キャリアハイの4.8だった。打率.297、7本塁打、29盗塁、61打点で、得点圏では打率.371と勝負強さを発揮した。守備でもゴー