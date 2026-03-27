殺害された1974年当時のバーバラ・ウォルドマンさん/Courtesy Marla Waldman（CNN）マーラ・ウォルドマン・コンさんは家族旅行で訪れた米ミズーリ州オザーク湖のプールサイドでくつろいでいたとき、ニューヨークの捜査員から電話を受けた。そして何十年も待ちわびていた言葉を耳にした。「一致した」。その知らせは、1974年1月11日にニューヨーク州ロングアイランドの自宅で殺害されたマーラさんの母バーバラさんの殺人事件に関す