ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２７日（日本時間２８日）、本拠地トロントでアスレチックスとの開幕戦を迎え、「７番・三塁」で先発出場した。日本からやって来た大砲に地元のファンは熱気に包まれていた。２回二死無走者でメジャー初打席が巡ってくると、スタンドのファンは大きな歓声を上げ、スタンディングオベーションも自然発生した。相手の先発は剛腕のセベリーノで、カウント１―２から内角に食い込んできた