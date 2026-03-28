政府は、ＡＩ（人工知能）や核融合など最先端の技術革新に取り組む新興企業を後押しするため、来年春にも新たな認可法人「先端技術研究成果活用推進機構」を設立する。研究開発から事業化、海外展開までを一元的に支援し、米国や中国に後れを取る先端技術分野の国際競争力を高める狙いがある。近く関連法案を閣議決定し、今国会での成立を目指す。同機構は、２０２９年度以降に東京都心の国有地に開設する新興企業の創出拠点「