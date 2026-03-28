ベースメイクの仕上がりを格上げしたい方に朗報♡NARSから、軽やかさと高いカバー力を兼ね備えた新作ファンデーションが登場します。透明感のあるマット肌を叶えながら、毛穴や色ムラを自然にカバー。まるでフィルターをかけたような美しい仕上がりが続く、新時代のベースメイクアイテムに注目です。 光でぼかす新技術に注目 NARS独自の「ウェイトレスブラーテクノロジー