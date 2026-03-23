国内線新機材737-8でファーストクラスを設定 日本航空は23日、4月から国内線サービスをリニューアルすると発表した。新機材として導入するB737-8に「ファーストクラス」を設定するほか、機内Wi-Fiを高性能化する。 また、スマートフォンアプリ「JALアプリ」も更新され、搭乗までにさまざまな情報を確認でき、通知を出すアプリに進化する。 同社小型機初の国内線ファーストクラ