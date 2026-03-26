3月25日（日本時間26日）に開幕したMLB。各球団は開幕ロースターを公示した。チーム史上初のワールドシリーズ3連覇を目指すロサンゼルス・ドジャースは、2連覇の立役者であるブレイク・スネル投手、トミー・エドマン内野手ら9人が負傷者リスト（IL）入り。日本人トリオの大谷翔平投手、山本由伸投手、佐々木朗希投手は順当に名を連ねた。「ド軍のIL入り9人は異常な多さですが、長期欠場になるのはエバン・フィリップス投手、キ