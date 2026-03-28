世界最大級のアニメイベント『AnimeJapan』（アニメジャパン）が東京から開催地を変更し、2027年と2028年は大阪で開催されることが発表された。これまで初開催から13年間、東京で開催されていたが、来年はインテックス大阪で3月27日〜30日に開催される。【動画】大阪で初開催へ！公開された『アニメジャパン2027』予告映像『AnimeJapan』は、100の国と地域から15万人以上が来場する、世界最大級のアニメの祭典で、2014年の初開