校長先生の卒業式 生徒たちがサプライズ 「右の者は、37年間の公立学校教員の課程を修了したことを証する」―生徒らが読み上げたその言葉に、体育館は温かな拍手に包まれた。 鹿児島市の甲南中学校で、校長の定年退職を前に、生徒たちがサプライズを仕掛けた。 その名も「校長先生の卒業式」。 英語教諭として37年間、鹿児島市や屋久島町など県内一円で教壇に立ち続けた岩脇勝広校長（60）のために、生徒たちが秘密裏に準