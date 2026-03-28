事故の証拠隠滅を図った疑いで、男2人が逮捕されました。野瀬力容疑者（26）ら2人は2025年12月、東京・大田区でドリフト走行をして事故を起こした車のバンパーなどを回収し、証拠隠滅を図った疑いなどが持たれています。野瀬容疑者はドリフト仲間が集うグループ「日本マジキテル連合」の走行を見に来た見物客で、容疑を認めているということです。