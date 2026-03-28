漫画『銀魂』の作者・空知英秋氏のデビュー読切作品『だんでらいおん』がアニメ化され、Netflixで4月16日より全7話で世界独占配信されることが決定した。あわせてキービジュアル、予告映像が解禁され、『銀魂』でおなじみの杉田智和、阪口大助、釘宮理恵のほか宮野真守らも出演することが発表された。【動画】公開された『だんでらいおん』予告映像『銀魂』のコミックス第1巻にも収録されている本作は、現世に未練を残す地縛霊