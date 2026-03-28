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ブルージェイズ・岡本和真がMLBデビュー…初打席の結果は

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ブルージェイズ岡本和真が27日、MLB公式戦で初出場を果たした
  • サザンオールスターズの「希望の轍」が登場曲で流れ、打席に立つ
  • 初打席は、アスレチックス先発・セベリーノの前に空振り三振に終わった
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