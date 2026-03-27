お笑いコンビ・さや香の新山（34）が、4月1日発売の女性グラビア週刊誌『anan』2490号のバックカバーに登場する。5ヶ月間にわたる本格的なボディメイクを経て、“任務遂行型スパイボディ”と称される肉体を披露する。【写真】約20キロ減量の見取り図・盛山晋太郎『anan』で“史上最高ビジュアル”今回の企画は、「ananへの道」シリーズ第2弾。自ら挑戦者として名乗りを上げた新山は、「史上最高の自分でananに載る」という目標