「業績が悪化してきたので・・・君の内々定を取り消すことになりました」 新卒で入社する予定だった会社から突然、こんなことを言われた大学生は、奈落の底に突き落とされた。内々定を得たことによって、就活を終了させていたからである。 この大学生が会社を訴えた結果、裁判所は会社に「慰謝料50万円」の支払いを命じた。 安易に内々定を取り消すと「違法」になる。 以下、事件の詳細について、実際の裁判例をもとに紹介する