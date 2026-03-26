元モーニング娘。の辻希美が3月25日放送の『ぽかぽか』（フジテレビ系）にVTR出演し、長男の高校合格を報告した。辻は同番組の水曜日レギュラーだが、現在は2025年8月に出産した第5子の“子育て”のため番組をお休み中。番組への登場は約300日ぶりとなる。「辻さんは番組の名物コーナー『牛肉ぴったんこチャレンジ』に挑戦しました。お肉は、子どもたちの好物だという牛タンでした。VTRの収録日が、高校受験していた長男の合格