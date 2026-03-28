歌手・タレントの堀ちえみ（59）が27日、自身のブログを更新。乗車していたタクシーが事故にあったことを報告し、当時の状況を伝えた。【写真】「乗っていたタクシーが、事故を起こしてしまいました」状況を伝えた堀ちえみこの日は午前中歯科医院に行く予定だったが、「歯科医院に向かう途中 乗っていたタクシーが、事故を起こしてしまいました」と報告。「交差点で右折し終わり 直進したところで、別の車がタクシーの左前に突