3月26日までに、歌手の工藤静香がInstagramを更新。レコーディングの様子を撮影した動画をアップしたが、その様子に心配の声があがっている。工藤は、《いや〜喉潰れる!笑笑笑笑2日に分ける!大人な決断。》とつづり、過酷なレコーディングの心境を吐露。《4時間半ぶっ通りで歌い、ヘッドホンで耳が痛いって言う。笑笑笑笑》と、長時間にわたって歌い、疲労困憊の様子を明かした。さらに、添えられた複数の動画には、工藤