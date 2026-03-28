長年、声で人をつないできたNTT東と西の番号案内ダイヤルが3月で終了します。オペレーターを取材しました。電話番号を声で案内する「104番号案内」。3月末、明治時代から続く136年の歴史が終わります。昭和から平成にかけて1日に数百万件もの問い合わせが寄せられた番号案内。その長い歴史を支えてきたのがオペレーターです。電話越しの相手に安心してもらえるよう、“笑声”と呼ばれる優しい声の出し方を大切にしてきました。その