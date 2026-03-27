地上波レギュラー終了お笑いコンビ・よゐこの濱口優と有野晋哉が2人で出演していた唯一の地上波レギュラー番組「Aぇ!!!!!!ゐこ」（MBS）が、3月21日の放送をもって終了した。同番組は前身番組である「関西ジャニ博」時代から約5年にわたって続いてきた。これが終わったことで、よゐこが2人揃って毎週地上波に出る機会が失われたことになる。これを機にコンビとしての活動がなくなってしまうのではないかと心配する声もある。【ラ