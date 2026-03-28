【シアトル共同】米国主導の国際月探査「アルテミス計画」で、米航空宇宙局（NASA）の宇宙飛行士ら4人が4月1日夕（日本時間2日朝）にも月周回飛行へ出発する。4人は宇宙船を打ち上げる南部フロリダ州のケネディ宇宙センターに3月27日（同28日）に到着。リード・ワイズマン氏は記者会見で「さあ月へ行こう。ミッションに参加できることに興奮している」と話した。有人の月探査は米国の「アポロ計画」以来約半世紀ぶり。約38万キ