レンタカーを返却した際、身に覚えのない傷を理由に高額な修理代を請求された──。そんなトラブルがSNSで話題になっている。Xの投稿によると、投稿主の友人が「ニコニコレンタカー」で車を借りた際、返却時に車体についた「飛び石」による小さな傷を理由に、8万8000円の支払いを求められたという。友人は保険に加入していたものの、傷について店側に特段の申告をしないまま返却したところ、実費での支払いを求められたと説明され