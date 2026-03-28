大阪桐蔭が選抜高校野球大会の休養日となった２８日、大東市内の同校グラウンドで練習を行った。２９日の専大松戸との準決勝を前に、キャッチボール、ノック、実戦形式の練習などを行った。三重との２回戦は６−５、英明との準々決勝は４−３と２試合連続で接戦を制してきた。西谷浩一監督（５６）は「一つ間違えれば負けているような試合ばかり。そこで粘ったと考えることもできますし、力不足を感じながら僕はやっています」