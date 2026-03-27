東京都渋谷区のビルに面識のない20代女性を連れ込み、性的暴行を加えたとして、NHK報道局スポーツ情報番組部の男性チーフディレクター（50）が不同意性交容疑で3月5日に逮捕された事件で、東京地検は同25日付で不起訴処分とした。地検は「必要な捜査を遂げたうえで不起訴処分としたが、関係者の名誉、プライバシーを保護するため、理由の詳細は明らかにできない」としている。【もっと読む】NHKが職員の性的暴行容疑逮捕で謝罪の