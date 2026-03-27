お金を貯めるために、何をやるといいか。金融教育活動家の横川楓さんは「月単位で貯金目標を定めると、守れなかったときに罪悪感を抱き、だんだんと貯金をあきらめてしまうようになる。『今月はちょっと使いすぎたから、来月はちょっと減らそう』と考えていくといい」という――。※本稿は、横川楓『散財さんのお金の増やし方』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Andrii Yalanskyi※写真はイメージです -