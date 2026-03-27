日本ハム、巨人、中日でプレーし昨季限りで現役引退した中田翔氏（36）が26日深夜放送の東海テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」（木曜夜0・15）に出演。球界のタブーについて語った。この日は大の中日ファンでプロ野球好きのスピードワゴン井戸田潤と共演。井戸田が「引退されたからですけど…中田さんってバイク乗り」と振ると「バイク好きです。詳しくはないですけど」と応答。井戸田は他の共演者に「現役中はバイク乗ってる