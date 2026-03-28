ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦の試合前に昨季ワールドシリーズ（WS優勝）制覇を記念したチャンピオンリング授与セレモニーを行った。セレモニーでは特別映像が流され、各選手のインタビュー映像を公開。昨年のワールドシリーズでMVPに輝いた山本はVTRで「皆と喜びを分かち合えたり“ありがとう”ってプレーに対して感謝されたのは初めてで、すごくうれしかった」と激闘を振り返った。ま