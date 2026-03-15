アラブ首長国連邦（UAE）東部フジャイラ。右側には港湾から続く貯蔵タンクが並んでいる＝2015年【イスタンブール共同】イランのタスニム通信によると、イランは14日、アラブ首長国連邦（UAE）東部フジャイラなどにある3港を攻撃目標としていると警告、周辺住民や港湾労働者らに退避を呼びかけた。イランの主要石油積み出し拠点カーグ島が米国に攻撃されたことへの報復を示唆したとみられる。フジャイラの港には石油積載施設が