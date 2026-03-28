JR東日本がまちづくりを進める「広域品川圏」の拠点となる2つの施設が28日、同時にオープンしました。「大井町トラックス」は駅に直結した複合施設で、高層ビル2棟を中心に構成され、食事やショッピングなどが楽しめる商業施設やホテル、オフィスなどが入るほか、大型の広場や歩行者デッキが整備され、駅から周辺エリアへも行きやすくなります。また、2025年3月に一部施設を先行して開業した「高輪ゲートウェイシティ」も全ての建