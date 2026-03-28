ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３年ぶりに開幕から投打二刀流でシーズン完走を目指す。打者としては開幕戦となった２６日（日本時間２７日）のダイヤモンドバックス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。初回先頭の打席でいきなり右前打を放ち、３打数１安打、２四死球で勝利に貢献した。マウンドには開幕５戦目となる３１日（同４月１日）のガーディアンズ戦で上がる予定で、大谷にしかできないリアル二刀流が実現する見込みだ