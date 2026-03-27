開幕当日…選手、スタッフに64万円の高級腕時計をプレゼント米大リーグのドジャースは26日（日本時間27日）、本拠地でダイヤモンドバックスと開幕戦を戦い8-2で勝利した。試合前には、大谷翔平投手が全選手に4000ドル（約64万円）のセイコーの高級腕時計を贈ったことが話題になっている。さらに、選手だけではなく、スタッフにも贈ったことが明らかになるとネット上で称賛の声が上がっている。米スポーツ専門局「ESPN」のアル