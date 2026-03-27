3月6日、NHK報道局スポーツセンタースポーツ情報番組部に所属する男性が不同意性交等の疑いで逮捕された。この男性は同局のチーフディレクターを務めていた人物だ。【写真】面識のない女性に性的暴行…逮捕された職員が担当した五輪番組NHK職員が不起訴処分「逮捕されたNHK職員は今年1月に東京都渋谷区の路上で面識のない20代の女性に対し、性的暴行を加えたと報じられました。逮捕を受け、NHKは《職員が逮捕されたことは誠に