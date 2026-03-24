アメリカとイスラエルによるイラン攻撃からまもなく1か月。長期戦突入はトランプ大統領の誤算とも指摘されるが、イランの革命防衛隊の元司令官が強大な米軍に対する抵抗戦術を明かした。■イラン元司令官自衛隊派遣けん制「友好的態度は期待すべきではない」イランの「革命防衛隊」元司令官ホサイン・キャナニモガダム氏が19日、首都テヘランからNNNの取材に応じた。元司令官はイラン国内の様子について、イスラエル側のドローン