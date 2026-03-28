世界的な物価上昇に悲鳴を上げているのは日本だけではなく米国も同様だ。ＷＢＣ開催期間中のマイアミ・ローンデポパーク内の売店で販売されていたホットドッグ（味がくどすぎてお世辞にもおいしいとは言えなかった）の価格は１８ドル（約２８９０円）。グッズショップの日本代表レプリカユニホームは一着３００ドル（約４万８０００円）の値札がついていた。大谷翔平投手（３１）が所属するドジャースの本拠地「ドジャー・スタ