中日は２８日、アルベルト・アブレウ投手の出場選手登録を抹消。根尾昂投手が昇格した。アブレウは前夜の開幕戦・対広島で５−１の九回に登板。４点差を追いつかれた。チームは延長十回にサヨナラ負けを喫した。昨季セーブ王の松山がキャンプ中に左脇腹を痛めて離脱。代役守護神をアブレウに託した。だが、登板途中にぎっくり腰の症状があり、まさかの結果となった。