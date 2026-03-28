今後の生活費について考える妻【漫画】本編を読む現在も連載中の漫画『出産から5ヶ月で夫が居なくなりました』は、産後に夫が大麻所持で逮捕されてしまうという衝撃のエピソードだ。今回は本作の34〜36話をお届けするとともに、作者のReina(@Reina770)さんに物件がなかなか見つからなかった当時の心境などについてもインタビューした。『出産から5ヶ月で夫がいなくなりました』34-4夫のヤマトが逮捕されてから新しい物件を探してい