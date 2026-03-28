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元「青汁王子」三崎優太氏とてんちむが結婚を発表「1月30日に入籍」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 元「青汁王子」こと三崎優太氏とYouTuberてんちむが28日、結婚を発表した
  • 双方がInstagramを更新し、三崎氏は「1月30日に入籍した」と報告した

◆三崎優太氏とてんちむが結婚を発表

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