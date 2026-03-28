横転した自動車とタイガー・ウッズ選手＝27日、フロリダ州ジュピター（JasonOteri・AP＝共同）【ニューヨーク共同】男子ゴルフの元世界ランキング1位、タイガー・ウッズ選手（50）＝米国＝が27日午後2時過ぎにフロリダ州ジュピターで自動車事故を起こし、アルコールまたは薬物の影響下で車を運転した疑いで逮捕された。同日、AP通信が報じた。ウッズ選手は自宅近くを運転中に他の車に衝突し、自身の車は横転。けがはなかった