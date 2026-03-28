3月22日に告示された、兵庫県の西宮市長選挙。現職・石井登志郎氏による市政の是非が問われるほか、ひっ迫する財政の改善策や公共施設の老朽化問題などが争点と見られているが、ある選挙ポスターが有権者たちの間で物議を醸している。【写真】「誰の選挙やねん」ツッコミが殺到している“高市＆吉村”全開ポスター候補者の姿なき選挙ポスターが波紋今回、立候補しているのは現職の石井氏に加えて、自由民主党と日本維新の会が