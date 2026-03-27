2児のお母さんが8歳娘に託した夕飯づくり。作り方を細かく記したメモという“パトン”の行方はー。「帰宅したら美味しい鍋ができていた」とミッション大成功がXで報告されました。【写真】普段から料理の経験がある娘さん投稿したのは、8歳の娘さんと6歳の息子さんを育てる、はるぴんさん（@akarin33）です。この日は、6歳の息子さんが発熱。旦那さんの帰宅時間に合わせて夕飯は簡単に用意できる鍋の予定でしたが、はるぴんさん自