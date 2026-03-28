クルマが自転車の右側を通過する際は「十分な間隔」と「安全な速度」が重要に！2026年4月1日から改正道路交通法が施行され、自転車や特定小型原動機付自転車（いわゆる電動キックボード）などの安全を確保するための新しい交通ルールが追加されます。具体的には、車道で自転車と自動車（クルマやバイクなど）が同じ方向に進行している際、自動車が自転車の右側を通過する際の通行方法について、次のようなルールが設けられます