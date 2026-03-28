飛行機内に持ち込むモバイルバッテリーについて、国際民間航空機関は1人あたり2個に制限するなど新たな国際基準を発表しました。ICAO＝国際民間航空機関が27日に発表した新たな国際基準では、▼モバイルバッテリーの機内への持ち込みを乗客1人あたり2個までに制限し、▼機内でモバイルバッテリーを使い電子機器を充電することや、▼モバイルバッテリー自体の充電を禁止するということです。モバイルバッテリーをめぐっては去年、韓