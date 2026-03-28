「国産クレーンゲームの幻の1号機を探して」。誕生60周年で大捜索が行われたが、ついにその結末を迎えた。ゲームセンター運営大手のタイトーが、60年前に国内で初めて製造したとされる「クラウン602」。クレーンゲームの「原点」とも呼ばれるこのモデル。国産クレーンゲーム誕生の節目の去年10月に、タイトーは保有している人がいないか、公式Xで情報提供を呼びかけていた。最も有力な情報提供者への賞金は10万円だった。4000件を