前編記事では、最前線で重大事件と対峙し、幾人もの芸能人を挙げてきた元警視庁警部補の小比類巻文隆氏が芸能人が違法薬物を使用していた芸能人を逮捕する手順について語った。そして、本記事では何度も薬物事案で逮捕されている大物芸能人のマンションにガサ入れした際の思い出を語る。「清掃にいくらかかるんだよ……」それで歌手の自宅マンションにガサ入れをしたんですが……言葉を失いましたね。海沿いに建つ高級マンションが