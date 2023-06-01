東京・池袋の「ポケモンセンター」で女性が元交際相手の男に殺害された事件。男は過去にストーカー規制法違反の疑いで逮捕されていました。26日夜、東京・池袋のサンシャインシティの『ポケモンセンター』で店員の春川萌衣さん（21）が男に刃物で刺され、死亡しました。襲ったのは住所・職業不詳の広川大起容疑者（26）。その後、自らの首あたりを刺し、死亡しました。春川さんを知る人「とても礼儀正しい子で明るくて、きょうだい