NHKの朝ドラが映画化されるのは1999年放送の「すずらん」以来だというから異例である。2024年の朝ドラ「虎に翼」が、来年の映画版公開に向けて本格始動した。実は撮影現場でも異例の事態が起こっているというが……はて？＊＊＊【写真を見る】映画『虎に翼』撮影現場に差し入れした「有名俳優」とは？差し入れ合戦日本初の女性弁護士をモデルにした主人公・寅子を演じるのは伊藤沙莉（31）。16.8％と、近年で最も高い平均視